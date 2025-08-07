Schönheitswettbewerb für Grundstücksumfriedungen und ein buntes Fest für den Erhalt des Gutshauses.

Das Dorffest zu Füßen des Gutshauses in Jerchel wurde gut angenommen.

Jerchel. - Das 110-Seelen-Dorf Jerchel feierte am Wochenende sich, seine 680 Jahre alte Geschichte und seine Hecken. Denn seit den 90er Jahren, als die Dorferneuerung den Ort zu einem der schönsten in der Altmark machte, nennt sich Jerchel auch „Heckendorf“. Diesmal standen nicht die Hecken im öffentlichen Bereich, sondern die der privaten Grundstücksbesitzer im Mittelpunkt. Es ging um Pflegezustand, Form und die Einbindung ins Ortsbild.