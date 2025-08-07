Aufschrift „Trümmi bleibt!“ Mit Video: Baumhaus-Protest gegen Rodung in Magdeburg

In Magdeburg ist eine Protestaktion gegen die Rodung einer innerstädtischen Grünfläche angelaufen, die bebaut werden soll. Dabei handelt es sich um ein Areal mit Bäumen, das auf einem Schuttberg aus dem Zweiten Weltkrieg steht.