  4. Baumhaus-Protest in Magdeburg: Aktivisten wehren sich gegen Rodung

Aufschrift „Trümmi bleibt!“ Mit Video: Baumhaus-Protest gegen Rodung in Magdeburg

In Magdeburg ist eine Protestaktion gegen die Rodung einer innerstädtischen Grünfläche angelaufen, die bebaut werden soll. Dabei handelt es sich um ein Areal mit Bäumen, das auf einem Schuttberg aus dem Zweiten Weltkrieg steht.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 07.08.2025, 17:21
Gegen die Rodung von Bäumen protestieren Akteure in Magdeburg. In rund sieben Metern Höhe haben sie eine Plattform aufgebaut, auf der am Vormittag drei Personen zu finden waren.
Magdeburg - Auf einer Fläche am Westufer der Elbe zwischen Sternbrücke und Hubbrücke hat am Morgen des 7. August 2025 nach eigenen Angaben eine Gruppe Magdeburger ein Protestcamp eingerichtet.