Aktion „Trümmi bleibt“ offenbar nur noch online Rückzug aus Baumhaus in Magdeburg: Protestcamp plötzlich verwaist
Der Widerstand gegen ein Bauprojekt in Magdeburg mit Hilfe eines Protestcamps ist offenbar aufgegeben worden. Teilnehmer sind vor Ort nicht mehr zu sehen.
05.12.2025, 06:10
Magdeburg - Der mit großem öffentlichen Aufsehen und anfänglich unter starker Polizeibegleitung gestartete Protest gegen die mögliche Bebauung des sogenannten Trümmerbergs im Magdeburger Elbbahnhof wird offenbar nur noch online fortgesetzt. Vor Ort ist jedenfalls keiner der Protestcamp-Teilnehmer mehr zu sehen. Was bekannt ist.