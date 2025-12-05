weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Aktion „Trümmi bleibt" offenbar nur noch online: Rückzug aus Baumhaus in Magdeburg: Protestcamp plötzlich verwaist

Der Widerstand gegen ein Bauprojekt in Magdeburg mit Hilfe eines Protestcamps ist offenbar aufgegeben worden. Teilnehmer sind vor Ort nicht mehr zu sehen.

Von Rainer Schweingel 05.12.2025, 06:10
Das Protestcamp im Magdeburger Elbbahnhof im November 2025 - eine Zeit lang wies nich noch dieses Plakat auf die Aktion hin. Mittlerweile ist auch dieses Plakat wie die besetzter verschwunden.
Das Protestcamp im Magdeburger Elbbahnhof im November 2025 - eine Zeit lang wies nich noch dieses Plakat auf die Aktion hin. Mittlerweile ist auch dieses Plakat wie die besetzter verschwunden. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg - Der mit großem öffentlichen Aufsehen und anfänglich unter starker Polizeibegleitung gestartete Protest gegen die mögliche Bebauung des sogenannten Trümmerbergs im Magdeburger Elbbahnhof wird offenbar nur noch online fortgesetzt. Vor Ort ist jedenfalls keiner der Protestcamp-Teilnehmer mehr zu sehen. Was bekannt ist.