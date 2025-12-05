Seit Langem drängen Anwohner auf den Ausbau des Klusdamm-Radwegs zwischen Pechau und Prester. Jetzt legt die Stadtverwaltung neue Details vor – inklusive einer Kostenschätzung, die für Gesprächsstoff sorgt.

Klusdamm-Radweg soll endlich saniert werden – Stadt nennt erste Details zu Kosten und Planung

Unterwegs auf dem Klusdamm-Radweg: Zwischen Pechau und Prester ist die Strecke beliebt bei Radfahrern – trotz Schlaglöchern und Schotter.

Magdeburg. - Der Klusdamm-Radweg zwischen Pechau und Prester soll saniert werden – ein Wunsch, den Anwohnerinnen und Anwohner schon seit Jahren äußern. Die Stadt hatte sich bereits positiv zu dem Vorhaben geäußert. Nun gibt es neue Details zum aktuellen Stand und zu den Kosten.