Konzerte und Kinderangebote im Kiez Gemütlicher Mini-Weihnachtsmarkt startet in Magdeburg-Stadtfeld
Der kleine Weihnachtsmarkt auf dem Stadtfelder Lessingplatz ist seit Jahren eine feste Institution in der Adventszeit. Auch 2025 werden die Buden eine Woche lang geöffnet.
05.12.2025, 06:30
Magdeburg. - Einer der kleinsten Weihnachtsmärkte in Magdeburg wird am 7. Dezember 2025 erstmals seine Buden öffnen. Bereits seit 2011 wird der Lessingplatz im Stadtteil Stadtfeld-Ost eine Woche lang zum Treffpunkt für den Kiez.