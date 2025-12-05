weather spruehregen
  4. Konzerte und Kinderangebote im Kiez: Gemütlicher Mini-Weihnachtsmarkt startet in Magdeburg-Stadtfeld

Der kleine Weihnachtsmarkt auf dem Stadtfelder Lessingplatz ist seit Jahren eine feste Institution in der Adventszeit. Auch 2025 werden die Buden eine Woche lang geöffnet.

Von Stefan Harter 05.12.2025, 06:30
Der Lessingplatz in Magdeburg-Stadtfeld wird eine Woche lang zum Mini-Weihnachtsmarkt.
Magdeburg. - Einer der kleinsten Weihnachtsmärkte in Magdeburg wird am 7. Dezember 2025 erstmals seine Buden öffnen. Bereits seit 2011 wird der Lessingplatz im Stadtteil Stadtfeld-Ost eine Woche lang zum Treffpunkt für den Kiez.