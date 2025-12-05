Der kleine Weihnachtsmarkt auf dem Stadtfelder Lessingplatz ist seit Jahren eine feste Institution in der Adventszeit. Auch 2025 werden die Buden eine Woche lang geöffnet.

Der Lessingplatz in Magdeburg-Stadtfeld wird eine Woche lang zum Mini-Weihnachtsmarkt.

Magdeburg. - Einer der kleinsten Weihnachtsmärkte in Magdeburg wird am 7. Dezember 2025 erstmals seine Buden öffnen. Bereits seit 2011 wird der Lessingplatz im Stadtteil Stadtfeld-Ost eine Woche lang zum Treffpunkt für den Kiez.