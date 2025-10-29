In Magdeburg entsteht ein neues Wohnprojekt mit Elbblick – und jetzt geht es endlich sichtbar voran. Nach Verzögerungen beim Baustart wächst das „Katerbowhaus“ nun Stein für Stein.

Mit einem Penthouse – erste Baugruben für 21 neue Wohnungen in Magdeburg stehen

In der Badestraße in Magdeburg entstehen derzeit neue Eigentumswohnungen mit Blick auf die Elbe – darunter auch Penthäuser im Projekt „Katerbowhaus“

Magdeburg. - Auf dem Werder in Magdeburg tut sich was: Wo vor wenigen Wochen noch hohes Gras wucherte, sind inzwischen die ersten Baugruben des „Katerbowhaus“ zu sehen. Das Bauprojekt, das 21 neue Eigentumswohnungen mit Elbblick vorsieht, kommt langsam in Bewegung – wenn auch später als ursprünglich geplant.