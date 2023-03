Magdeburg - Im Milchweg im Norden von Magdeburg wird ab Montag, 27. März 2023, eine Fernwärmeleitung umverlegt, die der geplanten Straßenbahnstrecke im Weg ist. Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) informieren, muss deshalb der Bereich zwischen Ebendorfer Chaussee und Netto-Markt bis mindestens Juni 2023 voll gesperrt werden.

Deshalb fährt die Buslinie 69 zwischen Kritzmannstraße und Ikea über die Haltestellen Florapark-Garten und Akener Weg. Die Haltestellen Ringfurther Weg, Milchweg und Danziger Dorf müssen entfallen, teilen die MVB mit. Fahrgäste, die zu den Straßenbahnen umsteigen wollen, sollen dies an der Haltestelle Kastanienstraße machen.

Umleitung für Autos und Lkw über Ebendorfer Chaussee und Lerchenwuhne

Die Umleitung für den Kfz-Verkehr erfolgt über Ebendorfer Chaussee, Lerchenwuhne, Olvenstedter Graseweg und Burgstaller Weg. Ab April 2023 sollen zudem laut MVB Kanalbauarbeiten im Milchweg und im Burgstaller Weg beginnen. Diese Straßen bleiben aber zunächst noch befahrbar, heißt. Erst nach Juni 2023 werde es zu weiteren Änderungen in der Verkehrsführung kommen.

Erst im Februar 2023 waren circa 50 Bäume entlang der künftigen Straßenbahnstrecke gefällt worden. Auch sie waren den Bauarbeiten im Weg. Für sie wird es aber Ersatzpflanzungen entlang der Strecke geben.

Mit der Straßenbahn vom Kannenstieg direkt in die Innenstadt

Der Bauabschnitt 5 der 2. Nord-Süd-Verbindung für die Straßenbahn umfasst den Neubau einer circa 1,5 Kilometer langen Strecke zwischen Hermann-Bruse-Platz und Ebendorfer Chaussee entlang Burgstaller Weg und Milchweg. Mit einer Fertigstellung dieses Abschnitts wird frühestens 2025 gerechnet.

Die Anwohner an der Neubaustrecke erhalten so erstmals eine schnelle und direkte Straßenbahnanbindung an die Innenstadt und den Hauptbahnhof, teilen die MVB weiter mit. Zwei neue barrierefreie Haltestellen entstehen an der Kritzmannstraße und am Ringfurther Weg.