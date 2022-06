Baustelle in Magdeburg-Stadtfeld: Darum staut es sich in der Liebknechtstraße

In der Liebknechtstraße in Magdeburg-Stadtfeld kommt es aufgrund der Sperrung einer Fahrspur zu Stau. Die Stadtverwaltung nennt den Grund für die Baumaßnahme.

Die Baustelle in der Liebknechtstraße in Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg - In der Liebknechtstraße wurde es am 13. und 14. Dezember 2021 noch voller, als es durch die Baustelle der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) ohnehin schon ist. Grund für den Rückstau in Richtung Westring war eine weitere Baustelle, die zwischen Kleine Straße und Auffahrt Magdeburger Ring eingerichtet worden war.