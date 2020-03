Der Diebstahl eines Radladers wurde am Montag auf einer Baustelle in Magdeburg festgestellt.

Magdeburg (vs) l Übers Wochenende ist in Magdeburg von einer Baustelle in Sudenburg ein weißer Radlader der Marke Liebherr entwendet worden. Er war ordnungsgemäß verschlossen am Freitagnachmittag dort abgestellt worden.

Der Radlader ist mit einem Firmenlogo versehen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.