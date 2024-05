Autofahrer, die vor Polizeikontrollen flüchten, werden immer häufiger zur Gefahr im Salzlandkreis, in Schönebeck hoffen Archäologen bei Ausgrabungen auf einer Baustelle auf spektakuläre Funde, in Frose ist die Feuerwehr auch auf brennende E-Autos vorbereitet: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 7. Mai 2024.

Das ist neu am Dienstag:

6.19 Uhr: Das Polizeirevier Salzlandkreis hat seine Unfallstatistik für das Jahr 2023 vorgestellt. Abseits ihrer Statistik registriert die Polizei, dass Autofahrer sich zunehmend Kontrollen entziehen.

Tödlich endete eine Verfolgungsfahrt im April 2023 unter der A 14 bei Könnern. (Archivfoto: Engelbert Pülicher)

Warum die Beamten die Lage nach der Legalisierung von Cannabis hingegen inzwischen entspannt sehen, lesen Sie hier.

Auf den Spuren von Jahrtausenden

6.07 Uhr: Indiana Jones in Schönebeck? An der Magdeburger Straße finden derzeit Ausgrabungen statt. Bevor an der Stelle neugebaut werden kann, muss das Areal archäologisch untersucht werden.

Die drei Ausgrabungsstellen in Schönebeck aus der Luft. (Foto: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (oder kurz: „LDA“) Sachsen-Anhalt, Klaus Bentele)

So sieht es das Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vor. An drei Stellen in Schönebeck bahnen sich dabei tatsächlich interessante Entdeckungen an. Welche genau, erfahren Sie hier.

Quarantäne für E-Autos in Frose

5.49 Uhr: Je mehr Elektroautos unterwegs sind, desto heißer wird die Diskussion über die Sicherheit: Was passiert nach einem Unfall? Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Frose haben sich zu dem Thema fortbilden lassen. „Gemeinsam mit Kameraden aus Hoym und Nachterstedt waren wir bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Staßfurt“, erzählt Froses Wehrleiter Michael Samlitschka.

Einen Quarantänecontainer für E-Autos präsentierte jetzt die Froser Feuerwehr. (Foto: Frank Gehrmann)

„Bei der Schulung ging es darum, wie man mit E-Autos in Unfallsituationen umgeht, woran man E-Autos überhaupt erkennt und wie man mit den Batterien verfährt“, berichtet er und zeigt den Quarantänecontainer für Elektroautos, den die Froser Wehr im Rahmen ihres Tages der offenen Tür vorgestellt hat. „An dem Objekt haben wir auch geübt.“