Gefühlt täglich wird irgendwo in Magdeburg eine neue Baustelle aufgemacht. Die Arbeiten ziehen sich hin. Das soll sich ändern.

Die Ringbrücke an der Halberstädter Straße in Magdeburg wird aktuell abgerissen.

Magdeburg. - Das Ringbrücken-Dilemma, dazu etliche weitere gesperrte Straßen im gesamten Stadtgebiet: Magdeburg ist eine Großbaustelle. Mit ihrem Antrag, vorerst keine weiteren Baustellen mehr aufzumachen, ist die CDU/FDP-Fraktion im Stadtrat gescheitert. Nun hat sie eine Idee, wie es zumindest schneller gehen kann.