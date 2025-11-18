weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Kein Geld, keine Investitionen: Kita-Betreuung in Magdeburg reißt Loch in die Biederitzer Stadtkasse

Kein Geld, keine Investitionen Kita-Betreuung in Magdeburg reißt Loch in die Biederitzer Stadtkasse

Das Millionen-Minus in Biederitz heizt alte Spar-Debatten wieder an. Im Fokus: die Kita-Fremdbetreuung in Magdeburg sowie die freien Träger in der Gemeinde.

Von Willy Weyhrauch 18.11.2025, 07:17
Die hitzige Debatte über die Kita Sonnenschein in Gerwisch hat im gemeindlichen Gedächtnis etliche Narben hinterlassen. Angesichts der angespannten Haushaltslage könnte das Thema freie Trägerschaft wieder auf der Tagesordnung landen.
Die hitzige Debatte über die Kita Sonnenschein in Gerwisch hat im gemeindlichen Gedächtnis etliche Narben hinterlassen. Angesichts der angespannten Haushaltslage könnte das Thema freie Trägerschaft wieder auf der Tagesordnung landen. Foto: Manuela Langner

Biederitz - Wäre die Lage nicht ernst, könnten die Ratssitzungen in der Gemeinde Biederitz als Satire missverstanden werden. Denn die anwesenden Mitglieder stimmen über einen Haushalt ab, der bereits im Vorhinein nicht genehmigungsfähig ist. Auch die Bürger scheinen die Freude am Politik-Theater verloren zu haben, die Publikumsplätze bleiben leer.