Das Millionen-Minus in Biederitz heizt alte Spar-Debatten wieder an. Im Fokus: die Kita-Fremdbetreuung in Magdeburg sowie die freien Träger in der Gemeinde.

Die hitzige Debatte über die Kita Sonnenschein in Gerwisch hat im gemeindlichen Gedächtnis etliche Narben hinterlassen. Angesichts der angespannten Haushaltslage könnte das Thema freie Trägerschaft wieder auf der Tagesordnung landen.

Biederitz - Wäre die Lage nicht ernst, könnten die Ratssitzungen in der Gemeinde Biederitz als Satire missverstanden werden. Denn die anwesenden Mitglieder stimmen über einen Haushalt ab, der bereits im Vorhinein nicht genehmigungsfähig ist. Auch die Bürger scheinen die Freude am Politik-Theater verloren zu haben, die Publikumsplätze bleiben leer.