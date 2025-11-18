weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Umleitungen und Verkehrschaos: Baustellen ohne Ende: „Magdeburg muss deutlich schneller bauen“

Gefühlt täglich wird irgendwo in Magdeburg eine neue Baustelle aufgemacht. Die Arbeiten ziehen sich hin. Das soll sich ändern.

Von Sabine Lindenau 18.11.2025, 06:00
Die Ringbrücke an der Halberstädter Straße in Magdeburg wird aktuell abgerissen.
Die Ringbrücke an der Halberstädter Straße in Magdeburg wird aktuell abgerissen. Foto: Peter Gercke

Magdeburg. - Das Ringbrücken-Dilemma, dazu etliche weitere gesperrte Straßen im gesamten Stadtgebiet: Magdeburg ist eine Großbaustelle. Mit ihrem Antrag, vorerst keine weiteren Baustellen mehr aufzumachen, ist die CDU/FDP-Fraktion im Stadtrat gescheitert. Nun hat sie eine Idee, wie es zumindest schneller gehen kann.