Magdeburg. - Der Ring ist eine Dauerbaustelle. An mehreren neuralgischen Punkten. Staus inklusive. Ähnlich sieht es am August-Bebel-Damm aus. Die Hallische Straße und der Hasselbachplatz sind seit Monaten dicht. Überall in Magdeburg wird gebaut. Und der Verkehr lahmgelegt. In einer aktuellen Debatte kam das Verkehrsdilemma zur Sprache. Baubeigeordneter Jörg Rehbaum zeigte auf, welche Prioritäten die Verwaltung sieht. Grundsätzlich sei wichtig, dass alle Verkehrsarten bei Planungen mitgedacht werden, betonte er. Doch sowohl für Fußgänger und Radfahrer als auch für den Autoverkehr und den ÖPNV sieht er Nachholbedarf. Das sind die wichtigsten Punkte: