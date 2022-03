Bauverzögerung in Magdeburg: Sperrung in der Königstraße wird verlängert

Die Bauarbeiten in der Magdeburger Königstraße entpuppen sich als komplizierter als gedacht. Die Straße ist weiter nur einspurig befahrbar.

Magdeburg - Die Erneuerung eines Schachtdeckels in der Magdeburger Königstraße dauert länger an als geplant. Der Abschnitt zwischen Halberstädter Chaussee und Wanzleber Chaussee ist daher weiterhin nur einspurig in Fahrtrichtung stadtauswärts befahrbar.