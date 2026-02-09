Der Sohn von Ramona und Rüdiger Düsing aus Irxleben ist behindert und auf eine Eins-zu-eins-Betreuung angewiesen. Die Familie befindet sich seit mittlerweile elf Jahren im Rechtsstreit darüber, wer die Kosten dafür übernimmt. Warum ein Ende des Prozesses noch nicht in Sicht ist.

Behinderter Sohn braucht Betreuung - Familie Düsing seit elf Jahren in Magdeburg im Rechtsstreit

Ramona und Rüdiger Düsing kämpfen seit elf Jahren dafür, dass die Kosten der Eins-zu-eins-Betreuung für ihren behinderten Sohn übernommen werden.

Magdeburg/Irxleben. - Seit unglaublichen elf Jahren befinden sich Ramona und Rüdiger Düsing im Rechtsstreit am Magdeburger Sozialgericht. Es geht um ihren behinderten Sohn Max und die Übernahme der Kosten für dessen Eins-zu-eins-Betreuung. Für die beiden Irxleber ist klar, wie das Verfahren ausgehen muss. Trotzdem kommt es seit Jahren zu keiner Einigung.