Auch die Familien sind zur Magdeburger Nacht der Ausbildung willkommen. Veranstalter ist die Agentur für Arbeit. Auch Betriebe aus Nachbarkreisen sind vor Ort.

Was die Magdeburger Nacht der Ausbildung bietet

Die Wahl eines Ausbildungsberufs ist eine wichtige Richtungsentscheidung im Leben eines Menschen. Die „Nacht der Ausbildung“ der Agentur für Arbeit in Magdeburg hilft.

Magdeburg. - Wie geht es nach der Schule weiter? Diese Frage beschäftigt viele Jugendliche – und oft auch ihre Eltern. Antworten darauf gibt die 31. „Nacht der Ausbildung“, die am Dienstag, 24. Februar, in der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord in Magdeburg stattfindet. Wann wird hier was geboten?