Viele Unternehmen brauchen an der Spitze eine Nachfolge - auch in Magdeburg. Die gewerblichen Kammern bieten dazu den nächsten Expertensprechtag.

Fragen rund um die Übergabe von Unternehmen in Magdeburg

Metallbaumeister Wilfried Schwuchow steht in seiner Werkstatt in Angermünde zusammen mit seinem Sohn Paul hinter großen Händen aus Metall. Für Wilfried Schwuchow wird es Zeit, die Geschäfte und Verantwortung abzugeben. Auch in Magdeburg sind Betriebsübergaben ein Thema.

Magdeburg. - Die Übergabe eines Unternehmens zählt zu den größten unternehmerischen Herausforderungen. Wer sich zu spät mit der Nachfolge beschäftigt, wird häufig von der Vielzahl betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Fragen überrascht. Unterstützung bieten in Magdeburg die Expertensprechtage.

Wann und wo der Expertensprechtag stattfindet und worum es geht

Nächster Termin ist der 17. Februar von 9 bis 16 Uhr in der Industrie- und Handelskammer Magdeburg (IHK) im Alten Markt 8.

Im Fokus stehen zentrale Fragen wie: Ist eine Schenkung oder ein Verkauf die bessere Lösung? Wann ist ein Rechtsformwechsel sinnvoll? Und worin unterscheiden sich die Nachfolgeregelungen bei Einzelunternehmen und GmbHs? Von 9 bis 12 Uhr berät Ralf Glöckner von der Unternehmensberatung Buhtz & Partner zu betriebswirtschaftlichen Aspekten. Am Nachmittag, von 13 bis 16 Uhr, steht Torsten Hallmann, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht, für rechtliche Fragestellungen zur Verfügung.

Wie man an der Veranstaltung teilnehmen kann

Veranstalter sind die IHK Magdeburg und die Handwerkskammer Magdeburg im Rahmen des „Netzwerks Unternehmensnachfolge Sachsen-Anhalt“. Die Beratung erfolgt in Einzelgesprächen. Eine vorherige Anmeldung ist daher erforderlich per E-Mail an betriebsberatung@hwk-magdeburg.de beziehungsweise nachfolge@magdeburg.ihk.de.

Die Teilnahme ist kostenfrei.