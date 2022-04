Behörde in Magdeburg: Warum Hütchen Parkplätze blockieren

Auf dem Parkplatz der Kfz-Zulassungsstelle in Magdeburg blockieren Hütchen und Container einige Parkplätze. Zum Unverständnis von Anwohnern. Was hinter den Absperrungen steckt.

Magdeburg - Was es mit dieser „Hütchenspielerei“ auf dem Parkplatz der Kfz-Zulassungsstelle in der Tessenowstraße auf sich hat? Mit dieser Frage wandte sich ein Leser an die Redaktion der Volksstimme.