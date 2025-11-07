Inmitten von Bäumen, Stille und achtsamen Gesprächen bietet die Trauerwanderung in Magdeburg einen geschützten Raum für Menschen, die einen Verlust erlebt haben. Die Malteser bieten sie das letzte Mal in diesem Jahr an.

Bei Verlust eines geliebten Menschen: Hier können Magdeburger gemeinsam in der Natur trauern

Gemeinsam unterwegs: Die Trauerwanderung bietet Raum für stille Gespräche und neue Schritte im Umgang mit Verlust.

Magdeburg. - Trauer lässt sich nicht immer in Worte fassen – doch sie braucht Ausdruck. Die Malteser in Magdeburg bieten mit ihrem Trauerspaziergang einen besonderen Weg, um Verlust in Bewegung zu bringen. Und so funktioniert er.