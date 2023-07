In Magdeburg-Olvenstedt sollen Familien, Kinder und Jugendliche näher zusammenrücken. Dafür veranstalten Sozialarbeiter jährlich den Olven-Fun

Integration in Magdeburg

Magdeburg - Beim diesjährigen Olven-Fun in Magdeburg war für jeden etwas dabei. Zahlreiche Angebote wie eine Hüpfburg, Bullenreiten, Siebdruck, Kinderschminken und vieles mehr sorgten für strahlende Gesichter. Das große Netzwerk aus Schul- und Kita-Sozialarbeitern, Jugendclubs, dem Verein Blickwechsel und vielen weiteren Mitwirkenden, veranstaltete zum fünften Mal den Aktionstag.

Hier hat auch der knapp zweijährige Aryan Spaß beim Spielen. Lucie Beutel

Das Ziel: Den Stadtteil mehr zusammenbringen. Und es funktioniert: Kinder und Familien aus Olvenstedt und Umgebung treffen sich hier für einen Tag voller Unterhaltung. Besonders das Bullenreiten kommt bei dem siebenjährigen Sipan gut an. „Das war so stark!“, strahlt er während er wieder von dem Bullen herunterklettert. Die große Nachfrage lässt keine Zweifel aufkommen, warum der Aktionstag mittlerweile fester Bestandteil des Sommers in Olvenstedt ist.