Mit 21 Jahren wurde die Magdeburgerin Emma brutal ermordet. Für ihren Vater Patrick Drebenstedt bleibt nur Schmerz, Schock und die unvorstellbare Leere eines viel zu frühen Abschieds.

Magdeburg. - Sein Kind zu Grabe tragen zu müssen, dürfte das Schlimmste sein, was Eltern widerfahren kann – ein Schmerz, der jede Vorstellungskraft sprengt. Für Patrick Drebenstedt (42) aus Magdeburg ist das bittere Realität geworden. Seine Tochter Emma wurde mit nur 21 Jahren brutal aus dem Leben gerissen – ermordet.