Die geplante Bepflanzung für den City-Tunnel in Magdeburg kommt später. Dagegen gibt es auf der Fahrbahn bald eine funkelnde Neuheit.

Magdeburg - Das Areal rund um den neuen City-Tunnel wird aktuell noch von viel Beton dominiert. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Zumindest nicht so schnell, wie es die Stadt zunächst geplant hatte. In einem Bericht zum Stand der Arbeiten rund um den City-Tunnel muss die Verwaltung einräumen, dass sich einige Arbeiten verschieben.

So soll die Umfeldgestaltung über den Tunnelröhren an der Ernst-Reuter-Allee nun erst im dritten Quartal dieses Jahres beginnen. Vorgesehen sind Pflanzkübel und Pflanztröge aus Stahl. In ihnen sollen Bäume gepflanzt werden, da im Untergrund wegen der Tunnelröhren, Hausfundamente und Leitungen kein Boden zum Wurzeln vorhanden ist. Außerdem sind noch Abfallbehälter, Poller und Bänke vorgesehen.

Ursprünglich sollte die Bepflanzung ab Juni dieses Jahres beginnen. Für die Gehölzpflanzungen waren bereits in der Vergangenheit Gold-Gleditschien und als Alternativen Weißrindige Himalaya-Birken genannt worden – beides Bäume, die mit nur wenig Boden zurechtkommen können.

Bepflanzung ist abhängig von der Witterung

Pflanzungen in den Riesenschalen sind unter anderem im Bereich des Gleisdreiecks mit der Einmündung der Bahnhofstraße auf die Ernst-Reuter-Allee vorgesehen. Bereits neu gepflanzt worden sind Bäume zwischen der Tunnelrampe und dem Busbahnhof sowie nördlich der Fahrbahn in Richtung Stadtfeld in einem Ohr der Abfahrt vom Magdeburger Ring.

Doch aus dem Juni-Pflanzplan wird nun nichts. Wie der zuständige Baubeigeordnete Jörg Rehbaum in der Information an den Stadtrat schreibt, soll die Bepflanzung nun abhängig von der Witterung voraussichtlich im kommenden Frühling erfolgen. Dann werde voraussichtlich auch die Bepflanzung im Bereich des ehemaligen Bahnpostdepots möglich sein. Diese Arbeiten sind abhängig von der Fertigstellung des Kölner Platzes durch die Bahn. Die Bahn gestaltet derzeit den Platz am Hauptbahnhof um. Für rund 9 Millionen Euro wird der Zugang von der Reuterallee aus komplett neu gestaltet. Bis Mitte 2024 sollen die Arbeiten laut Plan laufen.

Unabhängig von der Bepflanzung gab es im Inneren des Tunnels Neuerungen. Im ersten Quartal des Jahres wurde in der südlichen Tunnelröhre die Zufahrtssituation in die Tiefgarage des City Carré deutlich verbessert, so Rehbaum. Die vorhandene Fahrbahnmarkierung wurde durch zusätzliche Reflektoren besser sichtbar gemacht. Dabei handelt es sich um Glasmarker, die im Abstand von 50 Zentimetern in die Fahrbahn eingefräst und anschließend eingeklebt wurden.

Für mehr Verkehrssicherheit: Glitzersteine für den City-Tunnel

In einer weiteren nächtlichen Sperrung sollen noch zwischen die transparenten Glasmarker rote Glasmarker gesetzt werden, kündigt der Beigeordnete an. Damit verbessere sich nicht nur die Sichtbarkeit der Tiefgaragenein- und -ausfahrt, sondern auch die Verkehrssicherheit. In der Vergangenheit wurde die geschlossene Linie der Ausfahrtsspur oftmals von Autofahrern verkehrswidrig überfahren. Die herausstehenden Glasmarker sollen dies nun verhindern beziehungsweise erschweren.