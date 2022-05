Bepflanzung, neue Immobilien, zentraler Parkplatz: So soll Magdeburger Einkaufszentrum in Neu-Olvenstedt umgestaltet werden

Mit einem umfangreichen Maßnahmekatalog soll das Magdeburger Einkaufszentrum in Neu-Olvenstedt umgestaltet werden. Das letzte Wort hat der Stadtrat.

Diese Visualisierung zeigt, wie das Magdeburger Einkaufszentrum am Olvenstedter Scheid (auch Neue Mitte genannt) nach der angestrebten Neuordnung aussehen könnte.

Magdeburg - Seit nunmehr2014 Jahren wird an der Umgestaltung des Nahversorgerzentrums im Bereich vom Olvenstedter Scheid im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt geplant. Der Umstand, dass die einzelnen Flächen der unterschiedlichen Gewerbeimmobilien keinen einheitlichen Verbund bilden und die Bauten in die Jahre gekommen sind, führten zu den Planungen, wie vom Architekten Georg Selzer vorangetrieben wurden. „Heute ist zum Beispiel ein zentraler Parkplatz gewünscht, um eine multifunktionale Nutzung der Einkaufsmöglichkeiten gestalten zu können – es werden weniger Stellplätze benötigt“, so der Experte. Es ist bei weitem nicht die einzige Änderung, die angestrebt wird.