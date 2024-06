An der Magdeburger Schule am Sternsee hat Martin Rühmann ein Konzert gegeben. Warum gerade Kinder mit Körperbehinderung Erlebnisse wie diese brauchen.

Magdeburg - Mit seinen Liedern vermittelt der Magdeburger Musiker Martin Rühmann Lebensfreude, ein Gemeinschaftsgefühl und dass Menschen gut so sind, wie sie eben sind. Dieses Gefühl hat er nun mit seiner Band „Neue Nachbarn“ auch in die Schule am Sternsee, eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung, gebracht. Wenn sich das Schuljahr dem Ende zuneigt, soll es ein paar unvergessliche Erlebnisse und Veranstaltungen für die Kinder geben, wie Julia Seyer erklärt. Die Schulsozialarbeiterin ist seit sieben Jahren dort tätig und wollte in diesem Jahr unbedingt ein Konzert für die Schüler organisieren.

„Die Kinder an unserer Schule haben alle ein Päckchen zu tragen. Ihr Leben ist oft schon geprägt von Krankenhausaufenthalten, Schmerzen und Therapien“, sagt sie. Daher würde jeder Grund für eine Party auch wirklich genutzt werden: „Die Kinder gehen bei Musik total ab und haben so eine große Freude daran.“ An der Schule werden insgesamt 150 Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse unterrichtet.

Konzert für Grundschüler

Das Konzert sei jedoch mehr für die Grundschüler geeignet – schließlich macht die Band überwiegend Kinderlieder. Es spielen internationale Musiker verschiedener Generationen in der Band. „Ich wollte die Band unbedingt haben, weil so viele tolle Künstler dabei sind. Ich wusste aber, dass das natürlich einiges kostet“, erzählt die Sozialarbeiterin. Daher habe sie sich um eine Förderung beworben und so das Konzert finanzieren können.

Für strahlende Kinderaugen sorgte trotz der grauen Wolken am Himmel schließlich nicht nur die Band, sondern auch die Pizza für alle, die es zum Abschluss gab.