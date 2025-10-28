Die Bänke, die erst im Sommer an der Elbe in Magdeburg aufgebaut wurden, werden wieder abgebaut. Doch sie sollen eine weitere Chance erhalten. Aber erst im Frühjahr 2026.

Beschmierte Bänke an der Elbe in Magdeburg werden abgebaut

Erst verziert, dann beschmiert: Die aufgepeppten Bänke an der Elbe in Westerhüsen sind Opfer von Schmierereien geworden. Sie werden alsbald abgebaut.

Magdeburg. - Im Sommer wurden sie in mühevoller Arbeit geschliffen und in den Magdeburger Farben gestrichen. Doch die grün-roten Bänke an der Elbe wurden schon beschmiert. Statt der schicken Stadt-Silhouette zieren nun unschöne Schmierereien die neuen Sitzgelegenheiten. Sie werden schon bald wieder abgebaut.