Arbeitseinsatz an der Fähre Frische Farbe für alte Bänke an der Magdeburger Elbe
Sie sollten auf dem Müll landen, doch wurden gerettet und aufgehübscht: Fünf Bänke laden nun an der Fähre Westerhüsen zur Rast ein. Magdeburger griffen zu Pinsel und Farbe, um ihnen neues Leben einzuhauchen.
11.08.2025, 16:30
Magdeburg. - „Alte Bänke sind besser als keine Bank.“ Alexander Adam und seine Frau Caroline kommen öfter mit dem Rad zur Elbe in Westerhüsen, um mit der Fähre überzusetzen. Sie haben sich gern an der „Mach-mal-Pause“-Aktion beteiligt, die geretteten Sitzgelegenheiten aufzuhübschen.