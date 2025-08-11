Sie sollten auf dem Müll landen, doch wurden gerettet und aufgehübscht: Fünf Bänke laden nun an der Fähre Westerhüsen zur Rast ein. Magdeburger griffen zu Pinsel und Farbe, um ihnen neues Leben einzuhauchen.

Frische Farbe für alte Bänke an der Magdeburger Elbe

Alexander und Caroline Adam greifen gern zu Pinsel und Farbe. Sie freuen sich, dass es nun Bänke an der Fähre Westerhüsen in Magdeburg gibt.

Magdeburg. - „Alte Bänke sind besser als keine Bank.“ Alexander Adam und seine Frau Caroline kommen öfter mit dem Rad zur Elbe in Westerhüsen, um mit der Fähre überzusetzen. Sie haben sich gern an der „Mach-mal-Pause“-Aktion beteiligt, die geretteten Sitzgelegenheiten aufzuhübschen.