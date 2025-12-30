Starke Sonderausstellung in Magdeburger Museum Besondere Technik: Dom-Grundriss plötzlich dreidimensional zu sehen

Das Kulturhistorische Museum Magdeburg widmet sich mit der Sonderausstellung „Erbauung (an) der Vergangenheit“ dem Beginn der großen Magdeburger Domreparatur vor 200 Jahren und ordnet sie ein.