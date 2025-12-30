Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch blickt im Interview mit der Volksstimme auf das Jahr 2025 zurück, das seiner Ansicht nacht ein gutes war. Und er stellt in den nächsten Jahren große Investitionen in Aussicht.

Neue Schwimmhalle bis 2030? Schönebecks OB im Jahresabschluss-Interview

Oberbürgermeister Bert Knoblauch bei der feierlichen Enthüllung eines Buches über Schönebeck gemeinsam mit Autorin und Stadtarchivarin Britta Meldau. Wie blickt der Stadtchef auf das Jahr 2025?

Schönebeck. - Krieg in der Ukraine, ein Erstarken der AfD, drohende Gebühren bei Arztbesuchen in Deutschland, und Donald Trump hat immer noch nicht den Friedensnobelpreis bekommen. Das war das Jahr 2025 auf der Welt. Doch auch in Schönebeck ist einiges passiert. Darüber sprach Volksstimme-Redakteur Olaf Koch mit Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU).