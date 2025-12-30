weather wolkig
  4. Stadtentwicklung: Neue Schwimmhalle bis 2030? Schönebecks OB im Jahresabschluss-Interview

Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch blickt im Interview mit der Volksstimme auf das Jahr 2025 zurück, das seiner Ansicht nacht ein gutes war. Und er stellt in den nächsten Jahren große Investitionen in Aussicht.

Von Olaf Koch 30.12.2025, 07:15
Oberbürgermeister Bert Knoblauch bei der feierlichen Enthüllung eines Buches über Schönebeck gemeinsam mit Autorin und Stadtarchivarin Britta Meldau. Wie blickt der Stadtchef auf das Jahr 2025?
Oberbürgermeister Bert Knoblauch bei der feierlichen Enthüllung eines Buches über Schönebeck gemeinsam mit Autorin und Stadtarchivarin Britta Meldau. Wie blickt der Stadtchef auf das Jahr 2025? Foto: Stadt Schönebeck

Schönebeck. - Krieg in der Ukraine, ein Erstarken der AfD, drohende Gebühren bei Arztbesuchen in Deutschland, und Donald Trump hat immer noch nicht den Friedensnobelpreis bekommen. Das war das Jahr 2025 auf der Welt. Doch auch in Schönebeck ist einiges passiert. Darüber sprach Volksstimme-Redakteur Olaf Koch mit Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU).