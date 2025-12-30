In der Ortsgruppe des Bündnis 90/Die Grünen, die für die Magdeburger Stadtteile Stadtfeld und Diesdorf zuständig ist, gibt es eine neue Spitze: Conny Müller und Stephanie Krawehl. Im neuen Jahr startet direkt eine Aktion, um gemeinsam Silvester-Müll zu sammeln.

Magdeburg. - Bel

Vier Jahre nach der Gründung der Stadtteilgruppe Stadtfeld/Diesdorf von Bündnis 90/Die Grünen in Magdeburg hat sich das bisherig Sprecher-Duo, bestehend aus Martina Minkner und Jürgen Canehl, nicht erneut zur Wahl gestellt. Die Stadtteilgruppe hat als neue Sprecherinnen für zwei Jahre einstimmig Stephanie Krawehl und Cornelia Müller gewählt.

Auch interessant: Grüne wollen Schüler schützen: Zebrastreifen-Aktion im Magdeburger Berufsverkehr für sicheren Schulweg.

Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit gab es eine Aufgabe für die neuen Sprecherinnen. Es war die Organisation des Grünen Standes beim Stadtfelder Weihnachtsspektakel. „Mit dem Spendenerlös von Crêpes und Bio-Glühwein können zwei weitere Straßenbäume finanziert werden“, heißt es in der Pressemitteilung. „Auch künftig wird sich die Stadtteilgruppe dafür einsetzen, dass insbesondere in diesem stark verdichteten Stadtteil die verwaiste Baumstandorte wieder bepflanzt werden.“ Neben der Arbeit für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit für den Fuß- und Radverkehr, insbesondere für Kinder, ältere Menschen und mobilitätseingeschränkte Personen, wolle sich die Stadtteilgruppe auch weiterhin für den Erhalt demokratischer Strukturen und kultureller Vielfalt einsetzen.

Lesen Sie auch: Magdeburg: Protestaktion für Verkehrssicherheit und Tempo 30.

Silvestermüll sammeln in Magdeburg-Stadtfeld

Die Mitglieder in den Stadtteilen Stadtfeld Ost und West sowie Diesdorf haben sich zur stadtteilbezogenen Arbeit zu einer Stadtteilgruppe zusammengeschlossen. Es ist bald eine Aktion gegen Silvester-Müll geplant. Am Neujahrstag, 1. Januar 2026, um 14 Uhr sind Mitglieder sowie Anwohnerinnen und Anwohner eingeladen, den Patenschaftsspielplatz an der Fröbelstraße sowie die angrenzende große Wiese von Feuerwerksmüll zu reinigen. Treffpunkt ist direkt am Spielplatz. Für Kaffee und Tee wird gesorgt. Wer kann, wird gebeten, Abfallpicker und Handschuhe mitzubringen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb stellt einen Container zur Verfügung.