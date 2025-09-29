Die Einwohner verstehen sich in der Landwirtschaft und ziehen nicht nur riesige Kürbisse und große Kartoffeln, von denen eine ganze Familie satt wird. Sie züchten auch Sonnenblumen, die bis in den Himmel wachsen.

Riesige Sonneblumen wachsen in Zuchau, zeigt der Vergleich. Manche haben sogar riesige Blütenteller.

Zuchau. - Auf das Erntedankfest in der kleinen Ortschaft Zuchau arbeiten viele der rund 290 Einwohner ein halbes Jahr hin. Denn zu dem Fest auf dem Dorfplatz gibt es Preise für die größte Sonnenblume, die dickste Kartoffel und den größten Kürbis.