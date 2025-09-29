Auf bis zu 70 Jahre Ehe konnten die 115 Paare stolz sein, die sich in einer Magdeburger Kirche versammelten. Wie der Bischof die Liebespaare würdigte.

Magdeburg - Anlässlich der Segnung von 115 Ehejubilar-Paaren in der Kathedrale St. Sebastian hat Bischof Feige den Wert der Dankbarkeit hervorgehoben. Jahrzehntelange Treue, Geduld und gegenseitiges Tragen seien nicht nur Grund zur Freude, sondern auch ein ermutigendes Zeugnis für kommende Generationen, erklärte er in einer Pressemitteilung.

In einer gut gefüllten Kathedrale St. Sebastian hatte Bischof Gerhard Feige die Ehejubilare aus dem gesamten Bistum Magdeburg am 27. September begrüßt. Insgesamt 115 Paare feierten ihre jahrzehntelange Ehe. Dies sei ein beeindruckendes Zeugnis der Treue.

Die größte Gruppe waren die Ehepaare, die 1975 geheiratet haben: 58 Paare blickten auf 50 gemeinsame Jahre zurück. 39 Paare feierten ihr 60-jähriges Jubiläum, elf Paare 65 Jahre, zwei Paare 66 Jahre, ein Paar 67 Jahre, ein Paar 69 Jahre und ein Paar sogar 70 Jahre Ehe.

In seiner Predigt betonte Bischof Feige besonders die Dankbarkeit hervor, die mit einem langen gemeinsamen Leben verbunden sei. „Treue, Geduld und gegenseitiges Tragen sind nicht nur Grund zur Freude, sondern auch ein ermutigendes Zeugnis für kommende Generationen“, sagte der Bischof.

Die Segnungsgottesdienste finden jährlich statt. In der katholischen Kirche ist die Ehe ein Sakrament, hieß es weiter.