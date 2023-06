In Magdeburg bietet das Schülerticket zahlreichen Schülern eine günstige Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Doch kaum jemand will den Fahrschein haben. Dabei können rechtzeitige Bestellungen nur noch bis 15. Juni eingereicht werden.

Ernüchterung in Magdeburg: Trotz Vorteilen - Kaum jemand will das Schülerticket haben

In Magdeburg gibt es seit Mai das Schülerticket.

Magdeburg (vs) - Trotz zahlreicher Vorteile hält sich die Begeisterung der Magdeburger Schüler zum Schülerticket ab dem kommenden Schuljahr deutlich in Grenzen. Dies geht aus einer Mitteilung der Verwaltung hervor.

Demnach müsse zwar eine Bestellung bis zum 15. Juni getätigt werden, um eine rechtzeitige Ausgabe der Tickets zum Schuljahresbeginn zu garantieren. Allerdings hätten bislang offenbar nur 30 Prozent der Anspruchsberechtigten von einer Bestellung überzeugt werden können.

Schülerticket Magdeburg: Fahrten für wenig Geld

Dabei soll es zahlreiche Vorteile geben, die für das Schülerticket sprechen. So könne der Fahrschein beispielsweise auch außerhalb der Schulzeiten, an den Wochenenden und in den Ferien durch die Schülerinnen und Schüler genutzt werden. Außerdem gelte das Ticket für ein ganzes Schuljahr vom 1. August bis 31. Juli des Folgejahres. Die Mindestvertragslaufzeit betrage 12 Monate, danach könne es monatlich gekündigt werden, heißt es.

Bezugsberechtigt sind ab dem Schuljahr 2023/2024 alle Schüler der allgemeinbildenden Schulen vom 1. bis 13. Schuljahrgang und Berufsschüler ohne Ausbildungsvergütung, die ihren Wohnsitz in Magdeburg haben und eine Magdeburger Schule besuchen. Ebenfalls anspruchsberechtigt seien Kinder bis 18 Jahre, die ihren Wohnsitz in der Landeshauptstadt Magdeburg hätten, über kein eigenes Einkommen verfügten und begründet keine Schule besuchten und Magdeburger Schüler, die aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung im freigestellten Schülerverkehr zur Schule befördert werden müssten.

Das Ticket sei nur in Verbindung mit einem Schülerausweis gültig, heißt es.