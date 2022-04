Betreuung und Babysitter: Wohin mit dem Kind, wenn die Eltern ausgehen wollen?

Nicht immer können Verwandte und Freunde einspringen, wenn die Mutter und Vater nach Feierabend in eine Kneipe oder Kino gehen wollen.

Magdeburg - Auch Eltern brauchen ab und an mal eine Pause: schick Essen gehen, ins Theater oder ins Kino, aber das zur Abwechslung nur zu zweit und ohne die Kinder. Aber wem vertraut man die Kleinen an, wenn Opa, Oma oder die Verwandtschaft mal keine Zeit haben?Oder was soll man machen, wenn etwas kurzfristig dazwischenkommt und niemand aufpassen kann?