Adolf und Renate Stang aus Magdeburg haben zum zweiten Mal einen Schockanruf erhalten. Mit einem cleveren Trick entlarvten sie die Betrüger. Jetzt fordert der Senior mehr Einsatz für ältere Menschen.

Wurden schon öfter von Schockanrufern belästigt: Renate und Adolf Stang aus Magdeburg. Doch sie haben einen Trick, die Betrüger ganz schnell zu entlarven.

Magdeburg. - „Am Telefon war eine Frauenstimme. Sie hat nur geweint.“ Wenn Adolf Stang an den Anruf zurückdenkt, hat er das Gejammere noch genau im Ohr. Es war so laut, dass er es hören konnte, obwohl seine Frau Renate ans Telefon gegangen war. Ein Schockanruf, der sie nicht zum ersten Mal ereilt hat.