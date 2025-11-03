Mieser Betrugsversuch Ausgetrickst: So entlarvt ein Magdeburger Ehepaar dreiste Schockanrufer
Adolf und Renate Stang aus Magdeburg haben zum zweiten Mal einen Schockanruf erhalten. Mit einem cleveren Trick entlarvten sie die Betrüger. Jetzt fordert der Senior mehr Einsatz für ältere Menschen.
Aktualisiert: 03.11.2025, 10:46
Magdeburg. - „Am Telefon war eine Frauenstimme. Sie hat nur geweint.“ Wenn Adolf Stang an den Anruf zurückdenkt, hat er das Gejammere noch genau im Ohr. Es war so laut, dass er es hören konnte, obwohl seine Frau Renate ans Telefon gegangen war. Ein Schockanruf, der sie nicht zum ersten Mal ereilt hat.