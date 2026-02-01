weather bedeckt
  4. Selbsthilfegruppe will 2026 wachsen: Bewegende Geschichten: Magdeburger mit Adipositas erzählen

In Magdeburg werden immer mehr Menschen Mitglied bei der Selbsthilfegruppe für Adipositas-Betroffene. 2026 soll aus der Gruppe ein Verein werden und expandieren. Welche Geschichten die Mitglieder haben und warum mehr Frauen als Männer dort Hilfe suchen.

Von Lena Bellon 01.02.2026, 08:00
Die Selbsthilfegruppe „Adipositiv“ zählt inzwischen 40 Mitglieder. Zusammen tauschen sie sich aus und kochen gemeinsamen in der Küche der Volkshochschule in Magdeburg. Hier haben sie zusammen eine Weihnachtsfeier organisiert. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Sie alle haben schwere Zeiten hinter sich, viele auch noch vor sich. In der Selbsthilfegruppe „Adipositiv“ finden Adipositas-Betroffene aus Magdeburg und ganz Sachsen-Anhalt Halt. 2026 soll es in ganz Deutschland Gruppen wie diese geben.