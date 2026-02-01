Selbsthilfegruppe will 2026 wachsen Bewegende Geschichten: Magdeburger mit Adipositas erzählen
In Magdeburg werden immer mehr Menschen Mitglied bei der Selbsthilfegruppe für Adipositas-Betroffene. 2026 soll aus der Gruppe ein Verein werden und expandieren. Welche Geschichten die Mitglieder haben und warum mehr Frauen als Männer dort Hilfe suchen.
Magdeburg. - Sie alle haben schwere Zeiten hinter sich, viele auch noch vor sich. In der Selbsthilfegruppe „Adipositiv“ finden Adipositas-Betroffene aus Magdeburg und ganz Sachsen-Anhalt Halt. 2026 soll es in ganz Deutschland Gruppen wie diese geben.