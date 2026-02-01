In Magdeburg werden immer mehr Menschen Mitglied bei der Selbsthilfegruppe für Adipositas-Betroffene. 2026 soll aus der Gruppe ein Verein werden und expandieren. Welche Geschichten die Mitglieder haben und warum mehr Frauen als Männer dort Hilfe suchen.

Die Selbsthilfegruppe „Adipositiv“ zählt inzwischen 40 Mitglieder. Zusammen tauschen sie sich aus und kochen gemeinsamen in der Küche der Volkshochschule in Magdeburg. Hier haben sie zusammen eine Weihnachtsfeier organisiert.

Magdeburg. - Sie alle haben schwere Zeiten hinter sich, viele auch noch vor sich. In der Selbsthilfegruppe „Adipositiv“ finden Adipositas-Betroffene aus Magdeburg und ganz Sachsen-Anhalt Halt. 2026 soll es in ganz Deutschland Gruppen wie diese geben.