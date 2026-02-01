Politische Bildung mal anders: Ein Workshop in der Stadt- und Kreisbibliothek „Edlef Köppen“ zeigt, wie Aktionskunst Demokratie sichtbar macht und alle zum Mitmachen einlädt.

Aktionskunst in Genthin: Was in der Bibliothek vor sich geht

Genthin - VS

Mitreden, mitgestalten, sichtbar werden: Demokratie lebt vom Engagement vieler. In der Stadt- und Kreisbibliothek „Edlef Köppen“ Genthin zeigt ein Workshop im Februar, dass politische Bildung auch kreativ, überraschend und praxisnah sein kann. Wie genau das funktioniert, erfahren die Teilnehmenden bei einem besonderen Angebot.

Am Samstag, 7. Februar, lädt die Stadt- und Kreisbibliothek von 11 bis 15 Uhr zu einem Workshop für Aktionskunst ein. Unter dem Titel „Aktionskunst macht Demokratie erlebbar“ sind die Radikalen Töchter zu Gast und zeigen, wie Kunst genutzt werden kann, um politische Themen sichtbar zu machen und gesellschaftliche Debatten aktiv mitzugestalten.

Kunst statt Klassenzimmer

Der Workshop richtet sich dabei an junge Menschen ab 16 Jahren sowie an alle Interessierten, die Demokratie nicht nur theoretisch diskutieren wollen, wie es von der Bibliotheksleiterin Yvonne Hillmann heißt.

Statt klassischem Politikunterricht stehen kreative Ansätze im Mittelpunkt: Anhand internationaler Beispiele aus der Aktionskunst und mit praktischen Übungen lernen die Teilnehmenden, wie aus politischen Anliegen wirkungsvolle Aktionen entstehen können.

Teil eines bundesweiten Projekts

Das Angebot ist Teil des Projekts „Land.schafft.Demokratie“, gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung und den Deutschen Bibliotheksverband. Die Stadt- und Kreisbibliothek „Edlef Köppen“ gehört zu nur 15 Bibliotheken bundesweit, die im Projektzeitraum 2025/2026 ausgewählt wurden – ein deutliches Zeichen für das Engagement vor Ort in den Bereichen Demokratiebildung, Teilhabe und kulturelle Bildung.

Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei, Getränke und ein Mittagssnack sind inklusive. Eine Anmeldung ist erforderlich und telefonisch unter 03933 80 56 27 oder per E-Mail an info.bibliothek@stadt-genthin.de möglich.