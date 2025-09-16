Eine Baustelle in der Magdeburger Innenstadt wird erneut verlängert. Ursprünglich sollten die Arbeiten im Juni 2025 enden. Dann hieß es September. Doch auch das reicht nicht.

Magdeburg. - Bereits im Juni 2024 hatten die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) und die Abwassergesellschaft Magdeburg (AGM) mit Kanalbauarbeiten in der Magdeburger Innenstadt begonnen. Damals war eine Bauzeit von gut einem Jahr geplant gewesen. Im Frühjahr 2025 war dann aber schon abzusehen: Das wird nicht reichen.