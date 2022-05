Ausblick nach See-Restaurierung Blaualgen in Magdeburg: Warum der Barleber See empfindlich bleiben wird

Eine große Restaurierungsmaßnahme hat im Jahr 2019 der Barleber See erfahren. Beteiligt war auch das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Was das Neue war und warum der See auf lange Sicht wieder behandelt werden muss, erklärt Professor Martin Schultze, der heute auch einen Vortrag im Rathaus in Magdeburg hält.