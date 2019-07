Die Rettung des Barleber Sees hat am 9. Juli 2019 begonnen. Mit einem Boot wird Aluminiumsalz ausgebracht. Dieses soll den Phosphorgehalt im See senken. Foto: Ivar Lüthe

Jetzt geht es den Blaualgen im Barleber See in Magdeburg an den Kragen. Am Dienstag fiel der ersehnte Startschuss zur Sanierung des Sees.

Magdeburg l Der Startschuss für die Sanierung des Barleber Sees in Magdeburg ist am 9. Juli 2019 gefallen. Der beliebte Badesee soll nun von Blaualgen befreit werden. Der Stadtrat hatte im Dezember 2018 den Weg für die Sanierung des Sees freigemacht. Die Aktion sollte bereits am 1. Juni beginnen. Ursprünglich hatte die Stadt Magdeburg gar auf einen Beginn im März gehofft.

In dieser Woche werden einige Testfahrten mit dem Boot zum Ausbringen des Aluminiumsalzes absolviert. Dieses soll den hohen Phosphorgehalt im See senken, der wiederum für die Vermehrung der Blaualgen verantwortlich ist. Ab 15. Juli 2019 soll das "Rettungsboot" an sechs Tagen in der Woche auf dem Barleber See unterwegs sein und pro Tag 15 Tonnen des Sulfates - korrekt heißt es Polyaluminiumchlorid - ausbringen. Dazu ist der See in sechs Segmente aufgeteilt worden. Pro Tag wird jeweils ein Segment abgefahren.

Insgesamt sind 67 Tage zur Algenbekämpfung vorgesehen. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober abgeschlossen werden.

Seit 2016 hatten sich in den Sommermonaten die Blaualgen (eigentlich Cyanobakterien) im Barleber See immer wieder stark ausgebreitet und an mehreren Tagen zum Badeverbot geführt. Die Blaualgen können Hautreizungen, allergische Reaktionen, Muskelzittern, Atembeschwerden und Muskelkrämpfe auslösen.