„Blaues Band“ in Magdeburger Leiterstraße fällt langsam auseinander

Das „Blaue Band“, ein Gestaltungselement aus blauen Steinen in der Leiterstraße, ist nach 20 Jahren marode. Die Stadt sucht langfristig nach einer Möglichkeit zur Sanierung.

Das "Blaue Band" in der Magdeburger Leiterstraße muss saniert werden.

Magdeburg - Einem Erwachsenen fällt sie vermutlich gar nicht auf, die Doppelreihe kleiner, blauer Steine, die sich von West nach Ost durch die Leiterstraße schlängelt. Für Kinder ist sie jedoch ein großer Spaß, kann man der Spur der Steine doch prima folgen. Sie „entspringt“ am Fuß der Skulptur „Stabwerk“ von Hartmut Renner aus dem Jahr 2002 an der Otto-von-Guericke-Straße und endet am Breiten Weg.