Glühwein, Fanartikel und Gemeinschaft: Am Stadion in Magdeburg laden FCM-Fans wieder zum Weihnachtsmarkt ein. Wie die Idee gewachsen ist und was Besucher erwartet.

Eingang zum Weihnachtsmarkt der aktiven Fanszene hinter der Nordtribüne der Avnet Arena – hier beginnt das vorweihnachtliche Stadionerlebnis für FCM-Fans und Besucher.

Magdeburg. - Wenn der 1. FC Magdeburg zu Hause spielt, füllt sich die Avnet-Arena regelmäßig mit Tausenden blau-weißen Fans. Mehr als 20.000 Menschen unterstützen ihren Verein bei Heimspielen – und zur Weihnachtszeit rückt diese Gemeinschaft noch enger zusammen. Denn auch in diesem Jahr öffnet der Weihnachtsmarkt der aktiven Fanszene seine Tore. Was die Besucher erwartet.