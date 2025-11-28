In Möckern laufen die Container über - Besserung ist nicht in Sicht. Jetzt berät die Stadt darüber, wo Bürger ihre alten Kleider abgeben können und welche Container erhalten bleiben sollen.

Altkleider-Chaos in Möckern: Wo Kleidung künftig abgegeben werden kann

Möckern. - Die überquellenden Altkleidercontainer im gesamten Gebiet der Einheitsgemeinde Möckern waren auch in der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstag noch einmal Thema. Die Aussage aus dem Bau- und Ordnungsamt der Stadtverwaltung, dass nach dem Jahreswechsel wegen der geänderten Marktlage ein Großteil der Sammelcontainer aus dem Stadtbild verschwunden sein dürfte, mochte nicht alle zufriedenstellen.