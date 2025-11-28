Luna Wendtland hat als Gewichtheberin bereits mehrere Meistertitel gewonnen. Jetzt steht die Nachwuchsathletinnen aus der Börde beim MDR als „Sport-Ass von morgen“ zur Wahl.

Barleben - Mehrere deutsche Meistertitel hat die 16-jährige Luna Wendtland schon gewonnen. Jetzt geht sie in das Rennen um die nächste Auszeichnung. Die Powerlifterin aus Barleben ist eine von zwölf Kandidatinnen und Kandidaten, die beim Voting zu den „MDR Sport-Assen von morgen“ zur Wahl stehen.

Bereits zum siebten Mal rückt der MDR Sachsen-Anhalt die jungen Sport-Talente des Landes ins Rampenlicht und sucht die „MDR Sport-Asse von morgen“. Nachdem insgesamt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten im Alter zwischen elf und 17 Jahren in den vergangenen Wochen im Fernsehen, im Radio sowie online vorgestellt wurden, kommt es jetzt zur Entscheidung, welche junge Sportlerin und welcher junge Sportler den Titel erringen.

Die Entscheidung darüber, wer zum „Sport-Ass 2025“ gekürt wird, fällt in einer Publikumsabstimmung per Online-Voting, das am Freitag, 28. November, um 19 Uhr gestartet ist. Noch bis Montag, 1. Dezember, um 12 Uhr kann online auf der Webseite des MDR abgestimmt werden.