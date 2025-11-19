Kurioses der Natur: Auf einer Wiese in Magdeburg blühen Sommerblumen – mitten im November. Was hinter der unerwarteten Farbenpracht steckt, überrascht.

Blütenspektakel mitten im November: Warum eine Wiese in Magdeburg für große Verwunderung sorgt

Hündin Wilma schnuppert frische Kamille – mitten im November. In Magdeburg sorgt momentan eine sommerbunt blühende Wiese in Buckau für Verwunderung.

Magdeburg. - Während halb Magdeburg schon in Daunenjacken steckt und sich nach Glühwein sehnt, macht eine Wiese in Buckau einfach… Sommer. Klatschmohn, Kornblumen, Malven, Seifenkraut – alles, was eigentlich im Juni gute Laune verbreitet, tut das jetzt im November. Ein bisschen, als hätte jemand im Kalender geblättert und sich gedacht: Ach komm, machen wir’s einfach nochmal schön.