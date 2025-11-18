Erst wurde im Ameos-Klinikum in Halberstadt die Geburtshilfe geschlossen, nun folgt zum 1. Dezember die stationäre Gynäkologie. Viele Betroffene fragen sich, wie es weitergehen wird mit dem Krankenhaus in der Kreisstadt.

Nach Gynäkologie-Aus in Halberstadt: Spekulationen über Zukunft des Ameos-Krankenhauses

In den sozialen Medien wird über die Zukunft des Ameos-Klinikums in Halberstadt spekuliert.

Halberstadt. - Es kehrt keine Ruhe ein im Ameos-Krankenhaus in Halberstadt. Erst wurde 2024 die Geburtshilfe geschlossen, dann gab es im Frühjahr das Datenleck und nun wird die stationäre Gynäkologie zum 1. Dezember geschlossen und das Fachpersonal in Aschersleben konzentriert. Das befeuert Spekulationen.