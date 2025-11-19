Hitlers letzte Reise In Schönebeck wurde Adolf Hitler endgültig vernichtet
1970, 25 Jahre nach dem Tod des Diktators, hat er seine letzte Ruhestätte nicht gefunden. Mehrere Male wird ein neuer Platz gesucht. Schließlich sind es Ereignisse in Magdeburg, die den KGB zum Handeln zwingen. Über Schönebeck geht es an die Ehle.
Aktualisiert: 19.11.2025, 18:17
Schönebeck/Magdeburg. - Zwölf Jahre war Adolf Hitler deutscher Reichskanzler und veränderte das Aussehen der Welt nachhaltig. Schon zu Lebzeiten war der gebürtige Österreicher rastlos und blieb selten lange an einem Ort. Das galt auch für seine Überreste.