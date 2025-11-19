weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Hitlers letzte Reise: In Schönebeck wurde Adolf Hitler endgültig vernichtet

Hitlers letzte Reise In Schönebeck wurde Adolf Hitler endgültig vernichtet

1970, 25 Jahre nach dem Tod des Diktators, hat er seine letzte Ruhestätte nicht gefunden. Mehrere Male wird ein neuer Platz gesucht. Schließlich sind es Ereignisse in Magdeburg, die den KGB zum Handeln zwingen. Über Schönebeck geht es an die Ehle.

Von Stefan Demps Aktualisiert: 19.11.2025, 18:17
Die Schweinebrücke über die Ehle bei Biederitz heute. Hier ist die finale Station der Überreste von Adolf Hitler. 
Die Schweinebrücke über die Ehle bei Biederitz heute. Hier ist die finale Station der Überreste von Adolf Hitler.  Archivfoto: Steffen Könau

Schönebeck/Magdeburg. - Zwölf Jahre war Adolf Hitler deutscher Reichskanzler und veränderte das Aussehen der Welt nachhaltig. Schon zu Lebzeiten war der gebürtige Österreicher rastlos und blieb selten lange an einem Ort. Das galt auch für seine Überreste.