Hitlers letzte Reise In Schönebeck wurde Adolf Hitler endgültig vernichtet

1970, 25 Jahre nach dem Tod des Diktators, hat er seine letzte Ruhestätte nicht gefunden. Mehrere Male wird ein neuer Platz gesucht. Schließlich sind es Ereignisse in Magdeburg, die den KGB zum Handeln zwingen. Über Schönebeck geht es an die Ehle.