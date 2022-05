Infrastruktur Bolzplatz-Wunsch von jungen Magdeburgern im Stadtteil Cracau braucht Geduld

Mit einem persönlichen Brief haben sich junge Cracauer an den Stadtrat gewandt. Darin war der Wunsch formuliert, einen neuen Bolzplatz in ihrem Stadtteil zu schaffen. Denn an öffentlichen Freizeitflächen dieser Art mangelt es.