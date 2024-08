Aufatmen in Magdeburg: Fliegerbombe kurz nach 4 Uhr entschärft - Evakuierung aufgehoben

Die am Dienstagnachmittag in Magdeburg gefundene Fliegerbombe ist entschärft. Gegen 4.15 Uhr gaben die Experten Entwarnung. Zuvor hatten mehr als 3000 Menschen die Nacht nicht in ihren Wohnungen verbringen können.

Magdeburg/vs/DUR - In Magdeburg ist am frühen Mittwochmorgen eine 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Sprengatz war am Dienstag gegen 17 Uhr bei Bauarbeiten in der Innenstadt nahe der Elbe entdeckt worden. 22 Uhr begann die Evakuierung von über 3000 Anwohnern. 4.15 Uhr war der Einsatz beendet.

Die Bombe amerikanischer Bauart lag in unmittelbarer Nähe von Hubbrücke und dem ehemaligen Café Domfelsen. Laut Torsten Kresse vom Kampfmittelbeseitigungsdienst lag die Bombe sehr tief und sollte noch am gleichen Abend entschärft werden.

Bombenfund in Magdeburg - über 3000 Anwohner evakuiert

Die Einsatzkräfte legten einen rund 500 Meter großen Evakuierungsradius an. Nach und nach lief die Evakuierung an. Das Gebiet inklusive des Schleinufers wurden für den Verkehr geschlossen, die Kneipen am Hasselbachplatz mussten gegen 22 Uhr schließen.

Nach dem Fund einer Fliegerbombe in Magdeburg mussten am Dienstag mehr als 3000 Anwohner das Gebiet verlassen. Das war der eingerichtete Sperrradius. Grafik: Polizei Magdeburg

Ab 22 Uhr begann die Polizei damit, systematisch in allen Wohnungen zu klingeln, zudem fuhren Lautsprecherwagen durch das Viertel. Gegen 1 Uhr war die Evakuierung schließlich abgeschlossen.

Einheiten der Polizei waren im Evakuierungsgebiet in Magdeburg unterwegs. Tausende Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Foto: Ivar Lüthe

Betroffen von der Evakuierung waren auch vier Pflegeeinrichtungen, deren Bewohner teils per Krankentransport in andere Einrichtungen gebracht werden mussten. Davon waren laut Mitteilung 37 Personen betroffen.

107 Menschen nutzen Notunterkunft im Amo-Kulturhaus

Von der Notunterkunft im Amo-Kulturhaus machten laut Polizei 107 Menschen Gebrauch.

Nach Ende des Einsatzes wurden die Straßensperrungen wieder aufgehoben. Die von der Stadt eingerichtete Notfall-Hotline wurde wieder eingestellt.