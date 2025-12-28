weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Interview: OB Borris zu Ringbrücken und Baustellen in Magdeburg 2026

OB Borris über Verkehr, Bürgergeld, die Getec-Arena sowie SCM und FCM Erstmals Termin genannt: Wann es wieder über alle Ringbrücken in Magdeburg geht

Magdeburg OB Borris im Interview: Wann ist der Ring wieder frei? Was würde ein Abstieg des 1. FC Magdeburg bedeuten? Wie soll es mit der Getec-Arena, in der der SCM spielt, weitergehen?

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 28.12.2025, 17:08
Blick auf den beginnenden Abriss der Ringbrücke über den Damaschkeplatz im Sommer 2025. Wegen des porösen Hennigsdorfer Stahls im Brückenkörper musste der Übergang abgerissen werden.
Blick auf den beginnenden Abriss der Ringbrücke über den Damaschkeplatz im Sommer 2025. Wegen des porösen Hennigsdorfer Stahls im Brückenkörper musste der Übergang abgerissen werden. Foto: Peter Gercke/dpa

Magdeburg. - 2025 war in der Magdeburger Stadtgeschichte ein außerordentlich herausforderndes Jahr. Es galt, den Anschlag zu verarbeiten, aber gleichzeitig auch die Stadtentwicklung voranzutreiben. Im Jahresendinterview spricht Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel mit Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) unter anderen über die Ringbrücken, den FCM und die alten und eine mögliche neue Getec-Arena: